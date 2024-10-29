Деменко назвал лучшего игрока РПЛ

Бывший спартаковец Максим Деменко в восторге от гола форварда «Краснодара» Джона Кордобы в ворота «Крыльев Советов» в 13-м туре РПЛ (2:1).

Кордоба забил с 38 метров.

– Кордоба забил лучший гол сезона?

– Однозначно. Конечно, достаточно курьезный гол для вратаря, но останутся на памяти нападающего всю жизнь. Джон – хороший форвард. Не просто так им «Спартак» интересуется. У него есть все хорошие данные, и бежит, и цепляется, и борется.

Поэтому действительно настоящий мастер. На сегодняшний день Кордоба – номер один в РПЛ.