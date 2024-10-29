Реакция Губерниева на отказ Соболева общаться с московскими журналистами

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на поведение нападающего «Зенита» Александра Соболева.

Игрок после матча с «Локомотивом» (1:1) отказался общаться с московскими журналистами.

«Почему опять некоторые наши футболисты ведут себя как зазнайки? Летать не умеют, стрелять тоже не умеют и не орлы…. Потом попробуют оправдаться, да не спросят, вот беда», – написал Губерниев.