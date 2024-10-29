Реакция Губерниева на отказ Соболева общаться с московскими журналистами

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на поведение нападающего «Зенита» Александра Соболева.
- Игрок после матча с «Локомотивом» (1:1) отказался общаться с московскими журналистами.
«Почему опять некоторые наши футболисты ведут себя как зазнайки? Летать не умеют, стрелять тоже не умеют и не орлы…. Потом попробуют оправдаться, да не спросят, вот беда», – написал Губерниев.
- В конце августа Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» за 10 миллионов евро.
- В московском клубе он провел 4,5 сезона.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева