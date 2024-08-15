У ЦСКА возникли проблемы с покупкой Думбия

Атакующий полузащитник «Реймса» Камори Думбия может оказаться в ЦСКА, но сейчас сделка находится под вопросом из-за санкций.

«Трансфер Думбия осуществляется уже полтора месяца. Есть согласие с самим игроком и с «Реймсом». Последняя загвоздка в трансфере – это сама организация сделки.

Речь идeт о полной оплате одним траншем. Причем это должен быть самовыкуп контракта по примеру Виктора Давилы.

Сейчас у клуба нет возможности произвести такую сделку по сумме различных причин. Пытаются найти компромисс для всех сторон», – сообщил источник.