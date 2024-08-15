Мбаппе рассказал о первом голе за «Реал»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал победу своей команды в матче за Суперкубок УЕФА с «Аталантой» (2:0). Он забил второй гол мадридцев в матче на 68-й минуте с передачи Джуда Беллингема.

«Великолепный вечер. Это великий для меня момент. И, что важно, мы завоевали титул – в «Мадриде» всегда нужно побеждать. Я очень доволен. Голом – в том числе. Для такого нападающего, как я, это важно. Но самая главная вещь – получать удовольствие от игры в такой команде.

Все голы важны, потому выделять какие-то нападающему непросто. Но этот гол очень особенный! Я долго его ждал, давно хотел начать новый этап с «Реалом». Начать хорошо, начать с трофея – это здорово. Это был прекрасный вечер.

[О своем голе]. Главное для нападающего в штрафной – это постоянное движение. Ты не можешь останавливаться, потому что ситуация меняется в зависимости от того, что делает игрок. Двигайся вправо, двигайся влево, все может измениться!

[О голевое передаче Беллингема]. Всегда надо обращать внимание на то, что делает Беллингем. Он побежал влево, затем опять переложил под правую, потому я изменил направление движения и ждал, но не останавливался. Он отдал прекрасную передачу, после которой я сразу отправил мяч в сетку», – сказал Мбаппе.