Первый тренер Соболева предположил, что болельщиков «Зенита» настраивают против игрока

Первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева Александр Горбунов высказался о ситуации с игроком, который может перейти в «Зенит». Ранее сообщалось, что трансфер может сорваться из-за стрима, в ходе которого 7-летний сын футболиста назвал питерский клуб бомжами и позором российского футбола.

«Насчет переходов не общаюсь и никогда не общался. Это должно происходить в тишине. Когда поднимают такой шум, это и срывает переход. Конечно, начали писать про одно-другое. Его провоцируют и так далее. Шумиха только вредит. Чалов спокойно, без шума ушел, и все.

Новости про сына Соболева? Это вообще! Ребенок что хочешь может сказать. И зачем это выставлять в прессу, вообще не понимаю. Чтобы настроить болельщиков «Зенита» против Соболева? Как будто это кто-то специально делает. Похоже на это. Ребенку эти слова для чего? Только так это воспринимаю», – сказал Горбунов.

В этом сезоне 27-летний Соболев провел 1 матч. После этого он был отстранен от тренировок с основным составом «Спартака».

Transfermarkt оценивает форварда в 7,5 миллиона евро.

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