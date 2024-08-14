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  • Первый тренер Соболева предположил, что болельщиков «Зенита» настраивают против игрока

Первый тренер Соболева предположил, что болельщиков «Зенита» настраивают против игрока

14 августа 2024, 18:55
1

Первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева Александр Горбунов высказался о ситуации с игроком, который может перейти в «Зенит». Ранее сообщалось, что трансфер может сорваться из-за стрима, в ходе которого 7-летний сын футболиста назвал питерский клуб бомжами и позором российского футбола.

«Насчет переходов не общаюсь и никогда не общался. Это должно происходить в тишине. Когда поднимают такой шум, это и срывает переход. Конечно, начали писать про одно-другое. Его провоцируют и так далее. Шумиха только вредит. Чалов спокойно, без шума ушел, и все.

Новости про сына Соболева? Это вообще! Ребенок что хочешь может сказать. И зачем это выставлять в прессу, вообще не понимаю. Чтобы настроить болельщиков «Зенита» против Соболева? Как будто это кто-то специально делает. Похоже на это. Ребенку эти слова для чего? Только так это воспринимаю», – сказал Горбунов.

  • В этом сезоне 27-летний Соболев провел 1 матч. После этого он был отстранен от тренировок с основным составом «Спартака».
  • Transfermarkt оценивает форварда в 7,5 миллиона евро.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (1)
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Рыло свина
1723658610
грязные игры, но кто его продаёт в Зенит? всё умерло не начавшись!
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