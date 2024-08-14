Слуцкий и Березуцкий обратились к Кушанашвили, у которого рак

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий обратился к журналисту Отару Кушанашвили, который проходит курс химиотерапии.
«Отар, здравствуйте. Надеюсь, очередная химия прошла удачно. Я вам дам ***, если вы попытаетесь слинять с терапии и не будете до конца бороться с этим *** раком. Понимаю, что вы меня не очень испугались. Меня вы можете не бояться. Но, если что, вам даст *** вот этот человек», – сказал Слуцкий.
Затем говорить начал находившийся рядом с тренером его помощник Василий Березуцкий.
«Я намного сильнее. Держимся, Отар, боремся. Все побеждаем. Мы с вами. Всегда с вами. Вперед. Держимся. Ничего сложного в этом нет. Только вперед. Если что, мы поддержим», – сказал Березуцкий.
Обращение опубликовано в телеграм-канале Кушанашвили.
- 54-летний уроженец Кутаиси госпитализирован в июне.
- В последнее время он работал в клубе «Родина Медиа».
- У Кушанашвили 8 детей.
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