Слуцкий и Березуцкий обратились к Кушанашвили, у которого рак

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий обратился к журналисту Отару Кушанашвили, который проходит курс химиотерапии.

«Отар, здравствуйте. Надеюсь, очередная химия прошла удачно. Я вам дам ***, если вы попытаетесь слинять с терапии и не будете до конца бороться с этим *** раком. Понимаю, что вы меня не очень испугались. Меня вы можете не бояться. Но, если что, вам даст *** вот этот человек», – сказал Слуцкий.

Затем говорить начал находившийся рядом с тренером его помощник Василий Березуцкий.

«Я намного сильнее. Держимся, Отар, боремся. Все побеждаем. Мы с вами. Всегда с вами. Вперед. Держимся. Ничего сложного в этом нет. Только вперед. Если что, мы поддержим», – сказал Березуцкий.

Обращение опубликовано в телеграм-канале Кушанашвили.

54-летний уроженец Кутаиси госпитализирован в июне.

В последнее время он работал в клубе «Родина Медиа».

У Кушанашвили 8 детей.

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