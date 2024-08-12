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Агент Гурцкая дал совет Соболеву

12 августа 2024, 19:51
6

Футбольный агент Тимур Гурцкая порассуждал о том, как Александру Соболеву вернуться в состав «Спартака».

– Соболев находится вне команды, как выходить из этой истории?

– Это ужасно. Я бы на его месте пришел к руководству, извинился, сказал бы, что меня запутали.

– Как мы выяснили, ему агент сказал, что есть вариант с «Зенитом», он себе это дорисовал…

– Наверняка у него был разговор с Семаком.

– Был.

– Ну вот. Когда ему главный тренер команды, которая его зовет, говорит: «Мы тебя хотим»…

Сейчас он с каждым днем отдаляется и от «Зенита», и от «Спартака». Он должен плюнуть на все, что ему советуют, подумать о своей карьере.

Прийти к руководству «Спартака», объясниться, сказать: «Я запутался, я чисто по-человечески виноват». Потом извиниться перед болельщиками «Спартака» и вернуться в команду. У него нет другого выхода.

  • 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • С 23 июля нападающий отстранен от тренировок с основой.
  • Клубы не договорились о сумме трансфера. «Зенит» предлагал 8 млн евро, «Спартак» потребовал 12-15 млн евро.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр Гурцкая Тимур
Комментарии (6)
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ВасяК
1723483503
А иначе никак!!!
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R_a_i_n
1723486265
Единственный вариант, это закончить карьеру ему.
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VVM1964
1723490514
ЗапуТали ??? - Может лучше пусть скажет, что его "запуГали" ! ))
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zigbert
1723530783
Вина Соболева перед Спартаком конечно есть и ему самому надо проявлять инициативу. А так он молчит и еще больше усугубляет свое непонятное положение в команде.
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mahan
1723537256
К сожаление Соболев слишком рано поймал звездную болезнь и закончил играть в футбол.
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