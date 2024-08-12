Агент Гурцкая дал совет Соболеву

Футбольный агент Тимур Гурцкая порассуждал о том, как Александру Соболеву вернуться в состав «Спартака».

– Соболев находится вне команды, как выходить из этой истории?

– Это ужасно. Я бы на его месте пришел к руководству, извинился, сказал бы, что меня запутали.

– Как мы выяснили, ему агент сказал, что есть вариант с «Зенитом», он себе это дорисовал…

– Наверняка у него был разговор с Семаком.

– Был.

– Ну вот. Когда ему главный тренер команды, которая его зовет, говорит: «Мы тебя хотим»…

Сейчас он с каждым днем отдаляется и от «Зенита», и от «Спартака». Он должен плюнуть на все, что ему советуют, подумать о своей карьере.

Прийти к руководству «Спартака», объясниться, сказать: «Я запутался, я чисто по-человечески виноват». Потом извиниться перед болельщиками «Спартака» и вернуться в команду. У него нет другого выхода.