Экс-жена Сафонова предложила Матвею заключить соглашение по алиментам

Анастасия Сафонова, бывшая супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, выступила в суде по делу о задолженности алиментов.
«Я всегда придерживаюсь позиции урегулирования конфликтов и споров миром. Убеждена и настаиваю на том, что ни в коем случае ребенок не должен страдать! Все это время я действую только лишь в интересах ребенка! И я надеюсь, что все понимают, что это алименты на ребенка, а не на его мать.
Более того, я предлагала и предлагаю подписать соглашение, где 70% (в законе указано 50%) пойдут на банковский счет, открытый на имя ребенка, и пользоваться которым можно будет исключительно с разрешением органов опеки и попечительства! А 30% пойдут на ежедневные нужды ребенка», – сказала Анастасия.
- Следующее судебное заседание состоится 26 августа.
- Сумма долга по алиментам – 59 миллионов 230 тысяч рублей.
- Сафонов развелся с женой в 2021 году.
- В июне он перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 млн евро.
Источник: «Матч ТВ»