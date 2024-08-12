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  • Экс-жена Сафонова предложила Матвею заключить соглашение по алиментам

Экс-жена Сафонова предложила Матвею заключить соглашение по алиментам

12 августа 2024, 13:59
13

Анастасия Сафонова, бывшая супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, выступила в суде по делу о задолженности алиментов.

«Я всегда придерживаюсь позиции урегулирования конфликтов и споров миром. Убеждена и настаиваю на том, что ни в коем случае ребенок не должен страдать! Все это время я действую только лишь в интересах ребенка! И я надеюсь, что все понимают, что это алименты на ребенка, а не на его мать.

Более того, я предлагала и предлагаю подписать соглашение, где 70% (в законе указано 50%) пойдут на банковский счет, открытый на имя ребенка, и пользоваться которым можно будет исключительно с разрешением органов опеки и попечительства! А 30% пойдут на ежедневные нужды ребенка», – сказала Анастасия.

  • Следующее судебное заседание состоится 26 августа.
  • Сумма долга по алиментам – 59 миллионов 230 тысяч рублей.
  • Сафонов развелся с женой в 2021 году.
  • В июне он перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 млн евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (13)
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ss21
1723462639
А так же говорила что 300 тысяч в месяц на ребенка мало.
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Antoshka2015
1723466015
59 млн это же пздц
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Antoshka2015
1723466035
Золотой ребёнок какой-то
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evgevg13
1723466052
30% от 60 лямов задолженности это почти 20 лямов на ежедневные нужды. Плюс ежемесячные текущие алименты. Кому она лапшу на уши вешает.
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ivany4
1723466677
А срач тв заделался адвокатом бывших жен? Спортивные события все закончились??
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...уефан
1723470464
...ага, ещё добавить пункт в договор, обязывающий Сафонова 4 раза в год приглашать её с ребенком по 4 недели, каждый раз. И обеспечивать проезд в обе стороны с местом достойного проживания и питания... Ребенок должен видеть отца, а его мать, мать её, должна видеть Париж!...
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Шустик
1723472370
Она бы конкретно сказала по пунктам траты на ребенка (и кстати, а что она сама тратит на этого самого, своего же ребенка?)!
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Roma56
1723737323
Хорошо так чайка в жизни устроилась
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