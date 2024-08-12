Экс-жена Сафонова предложила Матвею заключить соглашение по алиментам

Анастасия Сафонова, бывшая супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, выступила в суде по делу о задолженности алиментов.

«Я всегда придерживаюсь позиции урегулирования конфликтов и споров миром. Убеждена и настаиваю на том, что ни в коем случае ребенок не должен страдать! Все это время я действую только лишь в интересах ребенка! И я надеюсь, что все понимают, что это алименты на ребенка, а не на его мать.

Более того, я предлагала и предлагаю подписать соглашение, где 70% (в законе указано 50%) пойдут на банковский счет, открытый на имя ребенка, и пользоваться которым можно будет исключительно с разрешением органов опеки и попечительства! А 30% пойдут на ежедневные нужды ребенка», – сказала Анастасия.