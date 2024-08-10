Мостовой – о голах Угальде: «Все в пустые ворота, любая бабушка забьет»

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил результативность форварда команды Манфреда Угальде.

У нападающего голы в 3 матчах подряд.

«По поводу Угальде лично я не разделяю всеобщего ликования, что он сделал особенного? Он нападающий, и его задача – забивать. Посмотрите, как он забивал – все в пустые ворота. Да любая бабушка попадет в пустые ворота.

Поэтому пока не стоит сильно его хвалить. Давайте посмотрим, как он будет выглядеть на дистанции», – сказал Мостовой.

Угальде куплен зимой у «Твенте» за 13 миллионов евро.

В 1-м полугодии у Манфреда не было голов в РПЛ.

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