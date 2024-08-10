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  • Мостовой – о голах Угальде: «Все в пустые ворота, любая бабушка забьет»

Мостовой – о голах Угальде: «Все в пустые ворота, любая бабушка забьет»

10 августа 2024, 12:45
24

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил результативность форварда команды Манфреда Угальде.

  • У нападающего голы в 3 матчах подряд.

«По поводу Угальде лично я не разделяю всеобщего ликования, что он сделал особенного? Он нападающий, и его задача – забивать. Посмотрите, как он забивал – все в пустые ворота. Да любая бабушка попадет в пустые ворота.

Поэтому пока не стоит сильно его хвалить. Давайте посмотрим, как он будет выглядеть на дистанции», – сказал Мостовой.

  • Угальде куплен зимой у «Твенте» за 13 миллионов евро.
  • В 1-м полугодии у Манфреда не было голов в РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Коста-Рика. Примера. Апертура Спартак Угальде Манфред Мостовой Александр
Комментарии (24)
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NewLife
1723285100
Мостовой, эта бабушка слишком дорогая для тебя, не потянешь)))
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spam2009
1723286724
Зеболотный например не забьет))
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ziborock
1723287717
А чего же ты, шурик, в 1998 Кипру в пустой угол с 3 метров не забил?! Благодаря тому что ты в ворота попасть не можешь мы на ЧМ не поехали!
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шахта Заполярная
1723287906
Мостовой, ты уж как нибудь определись - это класс или бабушка. Совсем недавно другое писал. Анус ты наш двуликий.
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Каратель помойников
1723288000
Не согласен,не любая бабушка,вот бабушка Кержаков уверенно воробьев разгонял.
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Andrew01
1723288079
Ну да, только надо оказаться где нужно чтобы попасть в пустые ворота, добежит ли бабушка до нужной точки?
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andr45
1723288665
МОСТОВОЙ «Посмотрите, как он [УГАЛЬДЕ] забивал – все в пустые ворота. Да любая бабушка попадет в пустые ворота.» Видимо, бабушка соперников чересчур увлекается воспоминаниями и забывает запереть ворота)
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k611
1723289037
Футболиста можно похвалить хотя бы за то, что оказывается в нужное время в нужном месте. А Мостовому не угодить...
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andr45
1723289268
А вот у них явно нет бабушек, и поэтому они в в пустые ворота не попадали(((( Игнатов, Ахметов, Соболев, Тикнизян, Заболотный, ...
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anatolich72
1723295730
Главное оказаться в месте куда придёт мяч, у него это получается.
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