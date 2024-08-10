«Другого варианта нет»: Кечинов прокомментировал ситуацию вокруг Соболева

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о будущем форварда команды Александра Соболева.

Руководство московского клуба ранее отстранило форварда из-за его желания перейти в команду из Санкт-Петербурга.

«Соболев не нужен «Зениту» и стал не нужен «Спартаку» после всех своих заявлений и мыслей. Ему остаeтся только ждать, когда клуб найдeт на него покупателя, который решил заплатить определeнную сумму. Другого варианта здесь уже нет.

Получилось так, что он и не в «Зените», и не в «Спартаке». После истории с «Зенитом» не думаю, что «Спартак» будет на него рассчитывать», – сказал Кечинов.

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