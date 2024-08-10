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  • «Другого варианта нет»: Кечинов прокомментировал ситуацию вокруг Соболева

«Другого варианта нет»: Кечинов прокомментировал ситуацию вокруг Соболева

10 августа 2024, 10:47
27

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о будущем форварда команды Александра Соболева.

  • Руководство московского клуба ранее отстранило форварда из-за его желания перейти в команду из Санкт-Петербурга.

«Соболев не нужен «Зениту» и стал не нужен «Спартаку» после всех своих заявлений и мыслей. Ему остаeтся только ждать, когда клуб найдeт на него покупателя, который решил заплатить определeнную сумму. Другого варианта здесь уже нет.

Получилось так, что он и не в «Зените», и не в «Спартаке». После истории с «Зенитом» не думаю, что «Спартак» будет на него рассчитывать», – сказал Кечинов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (27)
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Cleaner
1723279445
У Спартака НЕТ ПРИНЦИПОВ. Поэтому Дельфин продолжит играть за Спартак как ни в чем не бывало. Стыдно за такой клуб...(
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Просто-333
1723281654
Говорят, на дельфина претендуют Реал и Барселона...
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gor77
1723284608
Вообще, грустно. Какой-то козёл вбросил информацию "о переходе в Зенит" и понеслось.((( Нет ни одного, кто бы не прошёлся по этому московскому москвичу из Сибири. Даже местный клуб из его города ждёт в своём составе. БРЕД!((( И хрен с ним, что у Соболева в голове. Мы просто не знаем что на самом деле. А он просто хочет играть. И за большие деньги. Но факт - чувака отодвинули от футбола. Нравится кому или нет, но получается - все на одного.((((
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ScarlettOgusania
1723292112
клуб не обязан трудоустраивать предавшего клуб, открыто поле деятельности для его агента: или будет небо коптить на скамейке, или перейдёт за достойные деньги, Соболь вполне может выкупить свой контракт))
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subbotaspartak
1723297661
Если всё, что писали правда, в Спартаке ему не играть
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