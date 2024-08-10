Тен Хаг пожаловался на отсутствие полноценной предсезонки у «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг недоволен завершающейся предсезонкой.

«Мы не так много времени тренировались все вместе. Не до конца отработали нашу игровую модель. Игроки были на Евро-2024 и Кубке Америки. Они все были в разных командах.

Теперь нужно объединяться – это сложно. Есть команды, которым легче, у которых нет большого количества сборников. Они превосходят нас», – сказал тен Хаг.

Нидерландец в клубе 2 года.

Сезон АПЛ стартует на следующей неделе.

«МЮ» в 1-м туре сыграет с «Фулхэмом».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?