Отец Сафонова прокомментировал дебют Матвея за «ПСЖ»

Евгений Сафонов, отец вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, высказался о дебюте сына за команду.

«Списывался с Матвеем, поздравил с дебютом. Это новая страница в спортивной жизни Матвея, будем надеяться, что всe получится.

Мне очень приятно, что на него обратили внимание. Конечно, я испытываю гордость, любой родитель за ребeнка будет горд, неважно, чем тот занимается», – сказал Сафонов-старший.

Парижане купили голкипера у «Краснодара» за 20 миллионов евро.

Сафонов пропустил 2 гола от «Штурма» (2:2) в товарищеском матче, один из них – между ног.

Сезон Лиги 1 стартует на следующей неделе.

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