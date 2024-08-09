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  • Заварзин назвал условие для борьбы «Спартака» за второе место

Заварзин назвал условие для борьбы «Спартака» за второе место

9 августа 2024, 11:06
8

Бывший президент РФПЛ, экс-генеральный директор «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин оценил старт красно-белых в новом сезоне РПЛ.

«Рано давать оценку и говорить о том, что команда подравнялась и готова биться за второе место. Давайте подождeм тура два-три. У них только одна игра прилично сыграна, не считая «Динамо» в Кубке России. Уже было такое, когда одну игру сыграли, а дальше – не понятно что.

Если Станкович не будет менять, как предыдущий молодой, юный тренер – по 50-60% победного состава на будущую игру менял и ничего не получалось, – если будет стабильный состав, 11-12 человек будут играть весь сезон, тогда, наверное, будет результат. Тогда будут за второе место бороться», – сказал Заварзин.

  • Деян Станкович был представлен в качестве нового главного тренера «Спартака» в июне.
  • Красно-белые занимают в РПЛ 5-е место с 6 очками.

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Источник: Vprognoze.ru
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (8)
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prostotak2023
1723192093
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NewLife
1723193395
Анекдот про Заварзина: жена ругает мужа, ты дурак и на конкурсе дураков занял бы второе место) Почему второе - потому что дурак. Пусть заварзины борются за второе место среди дураков, а Спартак будет бороться за первое место в чемпионате по футболу))
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