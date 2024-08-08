Галактионов рассказал, какой футболист нужен «Локомотиву»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил, в каком игроке нуждается его команда.

– Результат на старте сезона говорит, что «Локомотив» неплохо укомплектован, команде требуются один‑два качественных исполнителя. Верно?

– Нам нужен человек с классом, мастер, у которого наши молодые ребята будут учиться и прогрессировать. Тот, кто сможет толкнуть команду вперед и придаст нам большее качество.

В остальном вы сами можете видеть, что «Локомотив» сегодня сбалансирован, бьемся единым коллективом, как один большой кулак. Это очень важно.

– Расстроились, что таким исполнителем не стал Маркиньос [который перешел в «Спартак»]?

– Детально про ход переговоров я не знал, но все прекрасно понимаю. Нет смысла возвращаться к теме. Знаете, как говорится: «Нет, ну и бог с ним».