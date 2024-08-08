Канчельскис прокомментировал сорвавшийся переход Сперцяна в «Наполи»

Андрей Канчельскис отреагировал на информацию, что Эдуард Сперцян мог этим летом сменить «Краснодар» на «Наполи».

«Где находятся «Наполи» и «Краснодар» как клубы? Если бы «Наполи» действительно хотел приобрести Сперцяна, то клубы уже решили бы все вопросы.

На месте Сперцяна, будь настоящие переговоры, я бы заставил агента убедить «Краснодар» продать себя в Европу, а сам нашел бы любой способ доехать, доплыть или долететь до Италии.

Эдуард – хороший игрок для сильного чемпионата, но раз он не оказался в «Наполи», то и переговоров, судя по всему, не было», – сказал Канчельскис.