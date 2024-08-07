Лучший бомбардир Евро-2024 прошел медосмотр для «Барселоны»

Атакующий полузащитник Дани Ольмо находится в шаге от возвращения в «Барселону».

Сегодня 26-летний футболист «Лейпцига» прошел медосмотр для каталонского клуба.

В скором времени он подпишет контракт до 2030 года. Сообщалось, что сумма трансфера составит 55+7 миллионов евро.

В июле Ольмо выиграл Евро-2024, став одним из лучших бомбардиров турнира.

Он был в академии «Барсы» с 2007 по 2014 год.

За «Лейпциг» испанец выступал с января 2020-го: 148 матчей, 29 голов, 34 ассиста.

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