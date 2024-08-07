Песьяков объяснил отказ от перехода в «Спартак»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал, что ему поступало предложение вернуться в «Спартак» этим летом.
– Вас ведь этим летом звали в «Спартак». Почему не пошли?
– У меня был подписан контракт с «Крыльями». Звали после этого.
– Чего от вас хотели в «Спартаке»?
– Опытного вратаря. А я еще хочу играть.
- 35-летний Песьяков перешел в «Крылья Советов» из «Ростова» и сыграл в этом сезоне 2 матча за самарцев.
- Он принадлежал «Спартаку» с 2009 по 2017 годы, но в этот период неоднократно уходил в аренду или выступал за вторую команду.
Источник: «РБ Спорт»