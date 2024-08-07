Песьяков объяснил отказ от перехода в «Спартак»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал, что ему поступало предложение вернуться в «Спартак» этим летом.

– Вас ведь этим летом звали в «Спартак». Почему не пошли?

– У меня был подписан контракт с «Крыльями». Звали после этого.

– Чего от вас хотели в «Спартаке»?

– Опытного вратаря. А я еще хочу играть.