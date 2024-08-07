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Песьяков объяснил отказ от перехода в «Спартак»

7 августа 2024, 10:14
8

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал, что ему поступало предложение вернуться в «Спартак» этим летом.

– Вас ведь этим летом звали в «Спартак». Почему не пошли?

– У меня был подписан контракт с «Крыльями». Звали после этого.

– Чего от вас хотели в «Спартаке»?

– Опытного вратаря. А я еще хочу играть.

  • 35-летний Песьяков перешел в «Крылья Советов» из «Ростова» и сыграл в этом сезоне 2 матча за самарцев.
  • Он принадлежал «Спартаку» с 2009 по 2017 годы, но в этот период неоднократно уходил в аренду или выступал за вторую команду.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Песьяков Сергей
Комментарии (8)
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DVOK68
1723019229
С таким опытным воротчиком и врагов не понадобится.
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oyabun
1723019363
Сегодня что, 1 апреля? Тогда очень насмешили..
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prostotak2023
1723020671
ыыы
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Цугундeр
1723022987
)))) Так ты отомстил так .,троекратно ?)
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alefreddy
1723028842
помог немытым взять золото
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Cleaner
1723035218
Даже Песьяков понимает, что переход в Спартак это путь в никуда. С Крыльями больше шансов титул завоевать, чем в команде из Тарасовки...)))
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алдан2014
1723037952
У Валериных протеже в воротах,сплошные ляпы. Сдается часть вины Карина присутствует
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Опрессовщик
1723129280
Зачем спартачам этот мышелов ? Этот воротчик уровня даже не ФНЛ, очень слабый вратарь, по-моему он писдит.
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