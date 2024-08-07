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  • Корнеев оценил игру «Спартака»: «Пока не попался серьезный соперник, впечатления положительные»

Корнеев оценил игру «Спартака»: «Пока не попался серьезный соперник, впечатления положительные»

7 августа 2024, 08:01
3

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился впечатлениями от начала сезона в исполнении «Спартака»

«Можно сказать, что у «Спартака» было легкое начало, если брать по графику и тем играм, которые попались. Сначала «Химки», потом «Динамо» в кубке, которое играло вторым составом, а сейчас «Крылья», которые продолжают очень много пропускать и идут на последнем месте.

В целом игра смотрится. Я бы отметил, что мяч очень быстро ходил, были нестандартные ходы, удавалось вскрывать много свободных зон. Игра смотрелась, есть голы и комбинации, команда пытается в атакующий футбол играть, прессинговать тоже, но чуть меньше.

Пока не попался серьезный соперник, впечатления положительные. Еще раз скажу, это работает на этом уровне. Потом уровень будет чуть более серьезный, тогда надо будет смотреть, – сказал Корнеев.

  • В четырех матчах под руководством Деяна Станковича команда одержала три победы и потерпела одно поражение.
  • «Спартак» занимает 5-е место в чемпионате России после трех туров, набрав шесть очков.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (3)
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NewLife
1723011236
"Пока не попался серьезный соперник" Г-н Корнеев, перечислите, пожалуйста, серьезных соперников, чтобы заранее знать, когда Вам пора будет заканчивать этот дешевый пздеж.
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шахта Заполярная
1723028982
Все у тебя корнюша хорошо, там бывший, там бывший, но вот какой то Спартак покоя не дает, ни есть, ни спать сил нет. Все уходит на борьбу с этим невыносимым клубом.И корефанчик твой по Спартаку червякченко даже похудел. День и ночь строча хвалебные оды Спартаку. Вы уж там поберегите свои силы, а то кто будет тогда со " злом" бороться, канчельскис что ли один.
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