Корнеев оценил игру «Спартака»: «Пока не попался серьезный соперник, впечатления положительные»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился впечатлениями от начала сезона в исполнении «Спартака»

«Можно сказать, что у «Спартака» было легкое начало, если брать по графику и тем играм, которые попались. Сначала «Химки», потом «Динамо» в кубке, которое играло вторым составом, а сейчас «Крылья», которые продолжают очень много пропускать и идут на последнем месте.

В целом игра смотрится. Я бы отметил, что мяч очень быстро ходил, были нестандартные ходы, удавалось вскрывать много свободных зон. Игра смотрелась, есть голы и комбинации, команда пытается в атакующий футбол играть, прессинговать тоже, но чуть меньше.

Пока не попался серьезный соперник, впечатления положительные. Еще раз скажу, это работает на этом уровне. Потом уровень будет чуть более серьезный, тогда надо будет смотреть, – сказал Корнеев.