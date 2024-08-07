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Газзаев отказался тренировать в Англии: известна причина

7 августа 2024, 01:27
1

Валерий Газзаев рассказал, что у него был вариант поработать за границей после победы ЦСКА в Кубке УЕФА-2005.

– А после победы в Кубке УЕФА вас лично звали в европейские клубы?

– Да, такая вероятность существовала. Энди Роксбург отвечал в УЕФА за тренеров. А я тогда вошел в клуб элитных специалистов Европы.

И он ко мне обратился: «Давай я тебя устрою в английский клуб. Есть интерес. Готов посодействовать».

– А вы?

Языка не знал. Это могло стать проблемой. Языковой барьер... В итоге отказался.

Как говорится, лучшее – враг хорошего. Остался в ЦСКА. Меня все здесь устраивало, удалось создать сильную команду.

Сначала мы выиграли Кубок УЕФА, потом – «Зенит». И эти футболисты составили костяк сборной России, которая в 2008-м завоевала бронзу Евро.

  • Газзаев не тренирует с 2013 года.
  • С ЦСКА он выиграл 10 трофеев.
  • С 2002 по 2003 год возглавлял сборную России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий
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Валя Ромашина
1722996257
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