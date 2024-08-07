«Тоттенхэм» шокировал «Реал» ценой на Ромеро

«Реал» интересовался центральным защитником «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро.

Мадридский клуб переключил внимание на 26-летнего футболиста после того, как Лени Йоро выбрал «Манчестер Юнайтед».

Однако до конкретных переговоров дело не дошло из-за финансовых требований «Тоттенхэма», который шокировал «Реал» ценой на аргентинца – 150 миллионов фунтов.