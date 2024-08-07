«Тоттенхэм» шокировал «Реал» ценой на Ромеро

«Реал» интересовался центральным защитником «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро.
Мадридский клуб переключил внимание на 26-летнего футболиста после того, как Лени Йоро выбрал «Манчестер Юнайтед».
Однако до конкретных переговоров дело не дошло из-за финансовых требований «Тоттенхэма», который шокировал «Реал» ценой на аргентинца – 150 миллионов фунтов.
- Ромеро в «Тоттенхэме» с 2021 года.
- Он провел 98 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист.
- Контракт игрока с лондонским клубом действует еще 3 сезона.
- Рыночная стоимость латиноамериканца – 65 млн евро.
Источник: TeamTalk