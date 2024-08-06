Титов оценил работу Станковича в «Спартаке»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов похвалил Деяна Станковича, возглавившего московскую команду этим летом.

«Подмечаю, как Станкович – человек, который был великолепным футболистом, выиграл всe в «Интере», – общается с ребятами во время матча. И даже эти обнимашки с Романцевым были искренними. Уверен, что он знает, кто такой Романцев.

Это не наигранно смотрится, а от души, поэтому любой футболист, я уверен, и мы это ещe послушаем в интервью через месяц-два, год, скажет, что Станкович классный. Он искренний, душевный – это видно.

Как мы наблюдаем, футболисты ему отвечают тем же, а главное, что второй матч подряд, имею в виду игры с «Динамо», потом с «Крыльями Советов», команда выглядит очень неплохо. Хотелось бы, чтоб это закрепилось.

Дальше будут непростые матчи. Можно будет давать какие-то оценки позже, потому что надо тоже признаться, что «Динамо» на 50-60% выходило не основным составом на Кубок, Самара [»Крылья Советов»] вчера была в очень плохом состоянии без своих лидеров, которые ушли или травмированы.

Но самое главное, что «Спартак» именно по игре победил и «Динамо», и «Крылья Советов», – сказал Титов.