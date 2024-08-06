Стало известно, какую сумму Федотов требовал от ЦСКА – ему отказали

Палата по разрешению споров РФС рассмотрела обращение экс-тренера ЦСКА Владимира Федотова.
- Специалист потребовал от клуба неустойку за расторжение контракта.
- Он возглавлял армейцев 2 года и выиграл с командой Фонбет Кубок России.
Ситуацию прокомментировал юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы тренера.
– РФС отказал Владимиру Федотову в выплате неустойки в 200 млн рублей. Точку в данном споре поставит суд в Лозанне.
– Ваша сторона будет подавать [апелляцию] в CAS?
– Да, конечно. Мы сейчас запросим полный текст, дальше уже будет ясно. Изначально было понятно, что проигравшая сторона пойдет в лозаннский суд.
Мы предполагали, что если мы выиграем, то ЦСКА пойдет, если они, то мы пойдем.
Источник: «Матч ТВ»