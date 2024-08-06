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  • Стало известно, какую сумму Федотов требовал от ЦСКА – ему отказали

Стало известно, какую сумму Федотов требовал от ЦСКА – ему отказали

6 августа 2024, 16:45
12

Палата по разрешению споров РФС рассмотрела обращение экс-тренера ЦСКА Владимира Федотова.

  • Специалист потребовал от клуба неустойку за расторжение контракта.
  • Он возглавлял армейцев 2 года и выиграл с командой Фонбет Кубок России.

Ситуацию прокомментировал юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы тренера.

РФС отказал Владимиру Федотову в выплате неустойки в 200 млн рублей. Точку в данном споре поставит суд в Лозанне.

– Ваша сторона будет подавать [апелляцию] в CAS?

– Да, конечно. Мы сейчас запросим полный текст, дальше уже будет ясно. Изначально было понятно, что проигравшая сторона пойдет в лозаннский суд.

Мы предполагали, что если мы выиграем, то ЦСКА пойдет, если они, то мы пойдем.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Федотов Владимир
Комментарии (12)
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shahor
1722953587
На заметку другим клубам-что собой представляет данный человек.Хотя,после матча сочинцев с ростовчанами о Федотове всё плюс-минус было понятно.
Ответить
Desma
1722954561
От мёртвого осла уши получит Федотка в Лозанне.
Ответить
DVOK68
1722955628
Какой меркантильный кю
Ответить
Max-Min-vkontakte
1722957861
Он чë, спятил? Откуда у Гинера такие бабки?!
Ответить
alefreddy
1722959547
ничего не получит санкции однако
Ответить
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