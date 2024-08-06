Стало известно, какую сумму Федотов требовал от ЦСКА – ему отказали

Палата по разрешению споров РФС рассмотрела обращение экс-тренера ЦСКА Владимира Федотова.

Специалист потребовал от клуба неустойку за расторжение контракта.

Он возглавлял армейцев 2 года и выиграл с командой Фонбет Кубок России.

Ситуацию прокомментировал юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы тренера.

– РФС отказал Владимиру Федотову в выплате неустойки в 200 млн рублей. Точку в данном споре поставит суд в Лозанне.

– Ваша сторона будет подавать [апелляцию] в CAS?

– Да, конечно. Мы сейчас запросим полный текст, дальше уже будет ясно. Изначально было понятно, что проигравшая сторона пойдет в лозаннский суд.

Мы предполагали, что если мы выиграем, то ЦСКА пойдет, если они, то мы пойдем.