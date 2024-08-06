Агент Барбоза оценил перспективы продажи «Зенитом» Вендела и Клаудиньо

Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что «Зенит» в будущем сможет продать полузащитников Вендела и Клаудиньо дороже, чем сейчас.
«На мой взгляд, Вендел и Клаудиньо – одни из наиболее интересных игроков. Это молодые футболисты, которые имеют шансы регулярно играть в сборной Бразилии, потому что это новое поколение. У них цена и ценность трансфера очень сильно растет.
Это играет большую роль. Для других российских команд эти игроки слишком дорогие, и это будет не выгодно. Вендел и Клаудиньо – это хорошие приобретения для «Зенита», и в будущем клуб сможет выручить еще больше за их трансфер», – сказал Барбоза.
- По данным РИА Новости, петербуржцы отпустят Вендела только в случае поступления предложения, сопоставимого по условиям с трансфером нападающего Малкома, который был продан в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.
- 26-летний Вендел в этом сезоне сыграл за «Зенит» в 4 матчах, забил 1 гол, отдал 8 передач.
- 27-летний Клаудиньо провел за петербуржцев 3 встречи в этом сезоне, сделал 1 голевой пас.
Источник: РИА Новости