Литвинов: «Соболев не говорил, что хочет в «Зенит» – ему тяжело»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопросы про одноклубника Александра Соболева, отстраненного от тренировок с основным составом.

– Когда в последний раз виделся с Соболевым?

– Я вижусь с ним почти каждый день.

– И как он?

– Ему тяжело, он индивидуально тренируется на базе. Но не знаю, приезжает ли на игры «Спартака».

– Вы примете его в команду обратно?

– Почему нет? Это наш игрок.

– Он же говорил, что хочет в «Зенит».

– Он не говорил это. Это внутренняя кухня и я не буду еe раскрывать.

– Извинений для возвращения будет достаточно?

– Посмотрим. Я про что-то хорошее или плохое не хочу говорить. Какие-то конфликты или интрижки. Зачем? Всe случается в футболе.