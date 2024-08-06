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  • Литвинов: «Соболев не говорил, что хочет в «Зенит» – ему тяжело»

Литвинов: «Соболев не говорил, что хочет в «Зенит» – ему тяжело»

6 августа 2024, 00:32
7

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопросы про одноклубника Александра Соболева, отстраненного от тренировок с основным составом.

– Когда в последний раз виделся с Соболевым?

– Я вижусь с ним почти каждый день.

– И как он?

– Ему тяжело, он индивидуально тренируется на базе. Но не знаю, приезжает ли на игры «Спартака».

– Вы примете его в команду обратно?

– Почему нет? Это наш игрок.

– Он же говорил, что хочет в «Зенит».

– Он не говорил это. Это внутренняя кухня и я не буду еe раскрывать.

– Извинений для возвращения будет достаточно?

– Посмотрим. Я про что-то хорошее или плохое не хочу говорить. Какие-то конфликты или интрижки. Зачем? Всe случается в футболе.

  • 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • Рыночная стоимость форварда – 7,5 млн евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Литвинов Руслан
Комментарии (7)
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"supermax"
1722895555
Уйобэн зи битте
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serhio80
1722899139
Литвинову бы молчать и интервью давать только клубным сми(
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алдан2014
1722917671
Голубые кепки,бутсы,фото на фоне Питера,пора понять уже некоторым футболистам Спартака,что Соболев наплевал на клуб,на партнёров,на болельщиков. Обратно ему хода нет,его прошлые выходки терпели,потому ,что играл и забивал. Он сам,повторюсь,сам себя в это Дер..мо запихал,и конечно его агент
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prostotak2023
1722918249
Дельфин сидит в своем углу, ему в корыто капает. и не грустит.
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alefreddy
1722926707
забил он на футбол поэтому и грустит
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