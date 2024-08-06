Литвинов: «Соболев не говорил, что хочет в «Зенит» – ему тяжело»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопросы про одноклубника Александра Соболева, отстраненного от тренировок с основным составом.
– Когда в последний раз виделся с Соболевым?
– Я вижусь с ним почти каждый день.
– И как он?
– Ему тяжело, он индивидуально тренируется на базе. Но не знаю, приезжает ли на игры «Спартака».
– Вы примете его в команду обратно?
– Почему нет? Это наш игрок.
– Он же говорил, что хочет в «Зенит».
– Он не говорил это. Это внутренняя кухня и я не буду еe раскрывать.
– Извинений для возвращения будет достаточно?
– Посмотрим. Я про что-то хорошее или плохое не хочу говорить. Какие-то конфликты или интрижки. Зачем? Всe случается в футболе.
- 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- Рыночная стоимость форварда – 7,5 млн евро.
Источник: «Чемпионат»