Мостовой назвал условие для потери очков «Спартаком» с «Крыльями»

Александр Мостовой считает, что «Спартак» выиграет у «Крыльев Советов» в домашнем матче 3-го тура РПЛ.

«Спартак» должен дома обыгрывать «Крылья Советов», ведь у них уже семь пропущенных мячей. Видно, что команда в панике.

Москвичи должны спокойно побеждать самарцев, поэтому не вижу здесь интриги. «Спартак» может не выиграть только если в команду вернeтся Абаскаль.

Мы можем ожидать появления Маркиньоса в сегодняшней игре. Не исключено, что он забьeт или отдаст результативную передачу. Кто думал, что Барко забьeт шикарный штрафной в первом же матче?» – сказал Мостовой.