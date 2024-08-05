Барко назвал главное отличие жизни в России от Аргентины

Летний новичок «Спартака» Эсекьель Барко сравнил уровень безопасности в России и Аргентине.

– Уже почувствовал отличия жизни здесь и на родине?

– Главное различие – безопасность. В Аргентине и Южной Америке в целом ты не можешь поздно вечером спокойно гулять по улицам, может произойти что угодно.

А здесь очень спокойно. Это важно, ведь у меня есть семья. Атланта в США в этом плане была больше похожа на Москву.