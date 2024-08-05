Барко назвал главное отличие жизни в России от Аргентины

Летний новичок «Спартака» Эсекьель Барко сравнил уровень безопасности в России и Аргентине.
– Уже почувствовал отличия жизни здесь и на родине?
– Главное различие – безопасность. В Аргентине и Южной Америке в целом ты не можешь поздно вечером спокойно гулять по улицам, может произойти что угодно.
А здесь очень спокойно. Это важно, ведь у меня есть семья. Атланта в США в этом плане была больше похожа на Москву.
- «Спартак» купил атакующего полузащитника у «Ривер Плейта» за 14 млн евро.
- Аргентинец забил в дебютном матче в ворота «Химок» прямым ударом со штрафного.
- Он заключил с клубом контракт до 30 июня 2027 года.
Источник: сайт «Спартака»