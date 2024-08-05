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Жена Карпина пожаловалась на отсутствие питания в поезде

5 августа 2024, 17:45
33

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, рассказала о проблеме в поезде, на котором она с детьми ехала в Ростов-на-Дону.

«Мы узнали, что в поезде, который идет 15 часов, нет ресторана и питания. Я даже не подумала проверять эту информацию, так как мне казалось, что такое просто невозможно.

Поэтому у меня на завтрак просто кофе, у детей – знакомство с «Ролтоном», – написала Карпина в соцсетях.

  • Пара жената с 2017 года.
  • У них 2 общих ребенка – дочери Дарья и Александра.
  • Ранее семья Карпина уехала на ПМЖ в Эстонию.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Карпин Валерий
Комментарии (33)
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rash1959
1722869940
Даша подумала, что в сказку попала, нашла о чём плакать. Пару яиц вкрутую, курица, картофан. Да и про мужа не забудь. А то ролтон-доширак, не стыдно, или у карпа контракт маленький.
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MazaiNN
1722870064
На станции Лиски бабушки шикарные пирожки продают с яйцом и зелёным луком.
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evgevg13
1722870827
Вот зачем она это выкладывает на всеобщее обсуждение. Или не догадывается что за такой маразм обсерут с головы до ног
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baggio80
1722870844
А что лень было как раньше мамы делали бутербродов нарезать с собой чтоб просто были на всякий случай
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NewLife
1722870973
"Мы узнали, что в поезде, который идет 15 часов, нет ресторана и питания" Не корректно такие предъявы делать в день железнодорожника. Голодать время от времени полезно для здоровья, Валера подтвердит))
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Цугундeр
1722872195
Ах тыж , курица в фольге..
Ответить
...уефан
1722872625
..."Два дня без первого, один день без второго и третий день без третьего, я бы так не смог!"(с)...
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Cleaner
1722874303
ЗАЖРАЛАСЬ Дарья Карпина!!!
Ответить
Dr Metal
1722877093
Да жене Карпина в поезде и делать нечего. Прилетела бы на самолёте бизнеса класса с тонной колбасы
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BRO_football
1722879407
Видимо, впервые в жизни оказалась в поезде. До этого всё на самолётах летала, да на машинах ездила!
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