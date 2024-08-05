Жена Карпина пожаловалась на отсутствие питания в поезде

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, рассказала о проблеме в поезде, на котором она с детьми ехала в Ростов-на-Дону.

«Мы узнали, что в поезде, который идет 15 часов, нет ресторана и питания. Я даже не подумала проверять эту информацию, так как мне казалось, что такое просто невозможно.

Поэтому у меня на завтрак просто кофе, у детей – знакомство с «Ролтоном», – написала Карпина в соцсетях.