Жена Карпина пожаловалась на отсутствие питания в поезде

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, рассказала о проблеме в поезде, на котором она с детьми ехала в Ростов-на-Дону.
«Мы узнали, что в поезде, который идет 15 часов, нет ресторана и питания. Я даже не подумала проверять эту информацию, так как мне казалось, что такое просто невозможно.
Поэтому у меня на завтрак просто кофе, у детей – знакомство с «Ролтоном», – написала Карпина в соцсетях.
- Пара жената с 2017 года.
- У них 2 общих ребенка – дочери Дарья и Александра.
- Ранее семья Карпина уехала на ПМЖ в Эстонию.
Источник: «Бомбардир»