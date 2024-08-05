Хавбек «Барселоны» может восстановиться к первому матчу команды в новом сезоне

Полузащитник «Барселоны» Педри тренируется по индивидуальному плану в Тенерифе после растяжения связок левого колена, полученного им 5 июля в составе сборной Испании в матче 1/4 финала Евро-2024 с Германией. Есть вероятность, что он примет участие в первом официальном матче «блауграны» в новом сезоне с «Валенсией» в 1-м туре Примеры 17 августа.

Сообщалось, что 21-летний Педри пропустит месяц-полтора.

В прошлом сезоне хавбек провел за «Барселону» 34 матча, забил 4 гола, отдал 5 передач.