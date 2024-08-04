Слуцкий прокомментировал первое поражение в Китае

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о первом поражении команды в нынешнем сезоне.

«Шанхай» уступил «Бейджин Гуоань» со счетом 1:2, пропустив гол на 97-й минуте.

Беспроигрышная серия Слуцкого насчитывала 24 матча подряд.

«У нас было много возможностей для взятия ворот в сегодняшней игре, но мы не смогли ими воспользоваться. Когда сравняли счет, мы все еще надеялись на победу, поэтому решили атаковать агрессивно. Я также знаю, что это очень рискованный шаг, но ничья для нас мало что значит.

Жаль, что мы в последний момент упустили мяч и проиграли встречу, но в сегодняшней игре в целом, я думаю, футболисты выступили хорошо, особенно в создании моментов, но таковы футбольные матчи, и неудачные ситуации тоже случаются», – сказал Слуцкий в интервью клубной пресс-службе.