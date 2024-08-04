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Слуцкий прокомментировал первое поражение в Китае

4 августа 2024, 18:12
1

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о первом поражении команды в нынешнем сезоне.

  • «Шанхай» уступил «Бейджин Гуоань» со счетом 1:2, пропустив гол на 97-й минуте.
  • Беспроигрышная серия Слуцкого насчитывала 24 матча подряд.

«У нас было много возможностей для взятия ворот в сегодняшней игре, но мы не смогли ими воспользоваться. Когда сравняли счет, мы все еще надеялись на победу, поэтому решили атаковать агрессивно. Я также знаю, что это очень рискованный шаг, но ничья для нас мало что значит.

Жаль, что мы в последний момент упустили мяч и проиграли встречу, но в сегодняшней игре в целом, я думаю, футболисты выступили хорошо, особенно в создании моментов, но таковы футбольные матчи, и неудачные ситуации тоже случаются», – сказал Слуцкий в интервью клубной пресс-службе.

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Источник: «Бомбардир»
Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
Комментарии (1)
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...уефан
1722784657
...твою ж тудыть в качель, Лёня!( Жаль...
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