Канчельскис высказался о возможном завершении карьеры Дзюбы

Бывший нападающий сборной России Андрей Канчельскис считает, что Артем Дзюба мог бы помочь «Химкам».

Ранее сообщалось, что трансфер 35-летнего форварда в подмосковный клуб заблокировал главный тренер химчан Франк Артига.

«Надо спрашивать Артема, не лучше ли ему закончить карьеру. Но, видите, если он старается, хочет и ищет команду, значит хочет продолжать играть. Все будет зависеть от него самого. Его желание – очень похвально.

Думаю, что он будет полезен любой команде. Он «Химкам» не помешает», – сказал Канчельскис.