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Заварзин сравнил «Спартак» 90-х с нынешним «Зенитом»

4 августа 2024, 17:16
51

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин сравнил московский клуб времен 90-х годов с нынешнем «Зенитом».

  • «Зенит» выиграл РПЛ шесть раз подряд.
  • «Спартак» становился чемпионом России с 1996 по 2001 год.

«Спартак» 90-х – более великая команда, чем нынешний «Зенит». Я был внутри того «Спартака». Мы существовали за счет внутренних резервов. Нельзя сравнивать эти два клуба.

У петербуржцев сейчас неограниченный бюджет, а «Спартак» в 90-х что заработал, то и тратил. Возможностей у красно-белых было меньше. Тогда и иностранцы приезжали не очень сильные», – сказал Заварзин.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (51)
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VVM1964
1722781468
Ой, ну всё сейчас вылезет питерская секта и поплывет говно по трубам !!! ((( Провокационная статья - специально для питерского "бомонда" )...
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Spartak_forv@
1722782223
Поднадоели эти разговоры.Пикировкой можно заниматься вечно и у всех останется своё мнение.Но история явно показывает,что ни одна гегемония не длится вечно.Сосредоточиться нужно на своих возможностях и по максимуму их использовать
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raritet
1722784061
Да, все по делу. Возможности не сравнить, это и понятно. Одно из главных , на мой взгляд, немного недооцененных- работа СМИ. То, что работа этой системы имеет огромное значение , влияние на умы не только футболистов, тренеров, но и спонсоров, многие могут недооценивать. Во-вторых , системность. Ошибкой было непосредственное влияние на принятие решений главных спонсоров. Неумение делегировать обязанности - это то, на чем были проблемы у Спартака. Хотя , казалось бы , большие деньги, большие дядьки, а где профессионализм? Спартак большая сильная команда, а доверили его кучке выгодоприобретателей и результат налицо.
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Snek
1722789140
Чего он там заработал? Враньё какое-то, у Спартака были деньги в 90-х и они точно так же как Зенит скупали всё, потом у них сменился хозяин и в клуб деньги перестали вкладывать в таком количестве.
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2957innocent
1722795246
Pаспpодaжа (Тaможeнный кoнфиcкат).Видeоpегистpатор с pадaр-дeтектopом, паpктpоникoм, с датчикaми движeния и yдара и кaмеpой зaднeго вида - обeзoпасит и зaщитит от штpафoв и подстав, вcегo за пoлцeны------ https://ur.link/avtocam
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БАЗАРА НЕТ
1722830921
Что мог сказать сектант )
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