Заварзин сравнил «Спартак» 90-х с нынешним «Зенитом»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин сравнил московский клуб времен 90-х годов с нынешнем «Зенитом».

«Зенит» выиграл РПЛ шесть раз подряд.

«Спартак» становился чемпионом России с 1996 по 2001 год.

«Спартак» 90-х – более великая команда, чем нынешний «Зенит». Я был внутри того «Спартака». Мы существовали за счет внутренних резервов. Нельзя сравнивать эти два клуба.

У петербуржцев сейчас неограниченный бюджет, а «Спартак» в 90-х что заработал, то и тратил. Возможностей у красно-белых было меньше. Тогда и иностранцы приезжали не очень сильные», – сказал Заварзин.