Реакция Селюка на новость, что он убедил тренера «Химок» не подписывать Дзюбу

Футбольный агент Дмитрий Селюк эмоционально высказался о слухах про его влияние на сорвавшийся переход Артема Дзюбы в «Химки».

Сообщалось, что трансфер 35-летнего форварда заблокировал главный тренер химчан Франк Артига.

Селюк якобы убедил испанца, что Дзюба является токсичным человеком и может стать проблемой в раздевалке.

«Это полная чушь. Если на то пошло, я, наоборот – единственный, кто всегда поддерживал Артема после того, как его подписал «Локомотив».

Я и в «Локомотиве» многим говорил, что он принесет пользу. Он ее и принес, на определенном этапе. Я к Артему отношусь очень хорошо. Даже при том, что он иногда не совсем правильные вещи делает.

Я считаю Дзюбу очень хорошим футболистом. Это большая проблема российского футбола, что все смотрят и читают, кто и где, что сказал. В России это работает. Не нужно говорить или не говорить, нужно просто размышлять по‑футбольному.

Туфан [Садыгов] подписал Заболотного: он возрастной, высокий. Подписали еще группу игроков. Пришел Артига, очень хороший тренер со своим штабом. Естественно, что ему нужны определeнные футболисты, которых он хочет.

Но при чем тут Дзюба? Если уже есть куча возрастных игроков, нужно брать еще и нападающего старше Антона?

Говорить о том, что я повлиял на то, чтобы Дзюба туда не пришел… В команде должны быть сочетания молодости и опыта, но это не говорит о том, что к 33‑летнему Заболотному в компанию нужно искать игрока еще старше. Это изначально неправильно.

Если бы я был агентом Дзюбы, я бы сам сказал: «Артем, как мы можем идти в «Химки», если там уже есть Антон Заболотный?» Если бы не было Заболотного и нужно выбирать между ними, кто‑то бы подписал и Дзюбу.

Мое личное мнение – в «Химках» достаточно опытных футболистом, чтобы не подписывать таких возрастных.

Мне звонил агент Дзюбы, и я ему все объяснил, как есть на самом деле. «Химки» же не могут всех свободных и возрастных подписать. Это было бы издевательство над тренером. Нужно просто рассуждать по‑футбольному», – заявил Селюк.

Дзюба – свободный агент.

«Локомотив» не продлил с ним контракт.

В составе столичной команды нападающий провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов за 1,5 сезона.

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