Ташуев назвал двух главных конкурентов «Зенита» в РПЛ

Экс-тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев не считает «Зенит» безальтернативным фаворитом РПЛ.

«Динамо», с молодыми центральными защитниками сыграло качественно, набрав 9 очков, как и «Зенит». Сейчас у них подходят футболисты, которые были травмированы или играли за сборную.

Еще, учитывая неплохую трансферную политику, конкурентом можно назвать «Спартак». Эти команды могут составить конкуренцию «Зениту».

Но турнир длинный. Сейчас тренерскому штабу петербуржцев нужно удержать игроков в тонусе. Хотя, учитывая их состав, они не смогут расслабиться. Уровень конкуренции очень высокий», – сказал Ташуев.

Только «Зенит» и «Динамо» еще не теряли очки в стартовавшем чемпионате.

«Спартак» в двух турах по разу победил и проиграл. Завтра – матч с «Крыльями».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?