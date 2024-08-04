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Ташуев назвал двух главных конкурентов «Зенита» в РПЛ

4 августа 2024, 16:00
4

Экс-тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев не считает «Зенит» безальтернативным фаворитом РПЛ.

«Динамо», с молодыми центральными защитниками сыграло качественно, набрав 9 очков, как и «Зенит». Сейчас у них подходят футболисты, которые были травмированы или играли за сборную.

Еще, учитывая неплохую трансферную политику, конкурентом можно назвать «Спартак». Эти команды могут составить конкуренцию «Зениту».

Но турнир длинный. Сейчас тренерскому штабу петербуржцев нужно удержать игроков в тонусе. Хотя, учитывая их состав, они не смогут расслабиться. Уровень конкуренции очень высокий», – сказал Ташуев.

  • Только «Зенит» и «Динамо» еще не теряли очки в стартовавшем чемпионате.
  • «Спартак» в двух турах по разу победил и проиграл. Завтра – матч с «Крыльями».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Спартак Ташуев Сергей
Комментарии (4)
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Ziklop
1722778429
игра с Динамо многое покажет! но чемпионат только начался, медали рано вешать...
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ИкС-Игрек-google
1722778777
мяч круглый. кто считает кого то явного недооценивает возможности других. поэтому победит тот, кто просто играет в футбол и не выпячивается
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FCSpartakM
1722791718
Динамо отскочило от Локо и вдрыск проиграло в кубке. Я не исключаю их разгрома в след туре в Питере с таким подходом
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zigbert
1722841455
Заранее говорить о конкуренции Зениту сложно. Только стабильная игра, без особых потерь в очках может определить эту команду. Даже для Краснодара, лидировавшего половину прошлого сезона, оказалось не под силу стать чемпионом из за провала в его весенней части.
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