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Карпин прокомментировал 0:5 «Ростова» от «Зенита»

3 августа 2024, 22:37
3

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался после матча 3-го тура РПЛ против «Зенита» (0:5).

– Можно ли сказать, что ваша команда сегодня не справилась с Глушенковым?

– Точно нет. Не справились не только с Глушенковым, но и с «Зенитом». Ему же кто‑то мяч отдавал? Или он сам брал мяч, всех обыгрывал и забивал?

– Что изменилось в «Ростове» и «Зените» с прошлой игры (2:1)?

– Я бы отделил результат от игры. Не скажу, что в игре была особая разница, в результате – да. «Зенит» не прощает ошибки. Мы не допускали такие ошибки в конце прошлого сезона, а в этом допустили.

– Какой из команд под силу обыграть «Зенит» в этом сезоне?

– Есть вопросы еще?

– Как справиться с Глушенковым?

– Не надо справляться с ним. Ему же кто‑то передачи отдает. Надо с «Зенитом» справляться, а не с Глушенковым.

– Вы говорили, что Глушенкову надо во всем прибавлять. Он прибавил?

– Во всем – не знаю, в чем‑то – да. Как минимум, партнеры стали лучше.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • «Ростов» проиграл впервые в сезоне РПЛ.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Карпин Валерий
Комментарии (3)
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tushkanlz
1722749199
Вас просто размазали, а вы и не заметили, «что в игре была особая разница». Очень жаль, что ещё 2 не залетело, а только штаги. Быть может, тогда что-то увидел, но, вероятнее всего, - нет! Валера видит так, у него такое зрение, такое понимание…Имеет право. Продолжай в том же духе, «нарцисик»! – с тобой всё….ОК!
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odessakmv
1722756368
Валеру повалерили и отвалерили
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ОК, Зенит!
1722759553
Валера себе верен. Все плохи - один он хорош.
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