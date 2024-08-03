Карпин прокомментировал 0:5 «Ростова» от «Зенита»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался после матча 3-го тура РПЛ против «Зенита» (0:5).
- Хет-трик оформил форвард «Зенита» Максим Глушенков.
– Можно ли сказать, что ваша команда сегодня не справилась с Глушенковым?
– Точно нет. Не справились не только с Глушенковым, но и с «Зенитом». Ему же кто‑то мяч отдавал? Или он сам брал мяч, всех обыгрывал и забивал?
– Что изменилось в «Ростове» и «Зените» с прошлой игры (2:1)?
– Я бы отделил результат от игры. Не скажу, что в игре была особая разница, в результате – да. «Зенит» не прощает ошибки. Мы не допускали такие ошибки в конце прошлого сезона, а в этом допустили.
– Какой из команд под силу обыграть «Зенит» в этом сезоне?
– Есть вопросы еще?
– Как справиться с Глушенковым?
– Не надо справляться с ним. Ему же кто‑то передачи отдает. Надо с «Зенитом» справляться, а не с Глушенковым.
– Вы говорили, что Глушенкову надо во всем прибавлять. Он прибавил?
– Во всем – не знаю, в чем‑то – да. Как минимум, партнеры стали лучше.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- «Ростов» проиграл впервые в сезоне РПЛ.
Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?