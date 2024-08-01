Ольмо согласился на переход в «Барселону»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Дани Ольмо заинтересован в переходе в «Барселону» и согласился принять условия каталонского клуба, сообщил журналист Фабрицио Романо.
«Блауграна» вела переговоры с полузащитником в минувшие выходные и на этой неделе.
В настоящее время испанский клуб и «РБ Лейпциг» обсуждают финансовые условия сделки.
- Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего полузащитника в 60 миллионов евро.
- В минувшем сезоне Ольмо провел за «РБ Лейпциг» 25 матчей, забил 8 голов, отдал 5 передач.
- На Евро-2024 он сыграл за сборную Испании в 6 встречах, забил 3 гола, отдал 2 передачи.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X