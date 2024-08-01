Ольмо согласился на переход в «Барселону»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Дани Ольмо заинтересован в переходе в «Барселону» и согласился принять условия каталонского клуба, сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Блауграна» вела переговоры с полузащитником в минувшие выходные и на этой неделе.

В настоящее время испанский клуб и «РБ Лейпциг» обсуждают финансовые условия сделки.