Мостовой прокомментировал работу Станковича и назвал основного кандидата на титул в РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил игру красно-белых при новом главном тренере Деяне Станковиче.

«Позитивные сдвиги в игре «Спартака? Единственное, что можно сказать: мы теперь можем на футбольном языке разговаривать. Я знаю, что многим это не нравится, кто жизнь футболу не отдавал и не знает, какой это огромный труд. Этого не знает тот же Абаскаль и ряд других, кто из себя строит кого-то.

Получится у Станковича как-то – здорово, мы по крайней мере будем говорить, что тренер говорит правильные слова. А кто ещe может говорить, если не тот, кто разбирается в футболе? Но это не факт, что «Спартак» сейчас будет выигрывать. Пока есть «Зенит», всe. Он – основной кандидат на чемпионство в этом году», – заявил Мостовой.

«Спартак» провел при Деяне Станковиче 3 матча. Красно-белые победили «Химки» (3:1) в РПЛ и «Динамо» (3:0) в Кубке России. Также команда проиграла в РПЛ «Оренбургу» (0:2).

«Зенит» в нынешнем сезоне выиграл 4 матча из 4-х, включая победу в Суперкубке России.

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