Вратарь ЦСКА ответил на вопрос о проблемах в игре после тяжелой травмы

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп после матча 1-го тура группового этапа Пути лиг Кубка России с «Краснодаром» (0:1) сказал, что не испытывает проблем в игре после тяжелой травмы.

15 мая во время матча Кубка России с «Зенитом» Тороп в столкновении с соперником получил множественные переломы костей лицевого отдела черепа и сотрясение мозга. 20‑летний голкипер перенес операцию по восстановлению скуло‑орбитального комплекса и верхней челюсти.

– Когда вы выходите из ворот в единоборства, есть ли проблемы с психологией? Легко ли вам делать это?

– Не было никаких проблем, наверное, потому что я не помню того эпизода. То есть это никак на меня не влияет, я играю, как и играл.

Для Торопа это был первый официальный матч после восстановления, но он уже выходил на поле в товарищеских играх.

ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне.

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