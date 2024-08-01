Газзаев оценил старт «Зенита» в сезоне-2024/25

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался об игре «Зенита» в новом сезоне.
«Я знаю, чего стоит на протяжении шести-семи лет держать команду на таком уровне. Я сам прошел это испытание. Футболистов нужно постоянно мотивировать, искать для них новые стимулы, чтобы они каждый год выигрывали трофеи. Это и есть искусство тренера.
На старте этого сезона «Зенит» выглядит очень уверенно. Сейчас «Зенит» подтверждает свои амбиции и показывает, что снова будет бороться за все трофеи. Команда очень мощно стартовала. Могу сказать, что по первым трем матчам гегемония клуба продолжается», – сказал Газзаев.
- В двух первых турах РПЛ «Зенит» обыграл «Крылья Советов» и «Рубин» с одинаковым счeтом 4:0. В Кубке России футболисты петербургского клуба разгромили «Факел» (3:0). В Суперкубке России «Зенит» обыграл «Краснодар» (4:2).
- В прошлом сезоне петербуржцы выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
- «Зенит» побеждал в РПЛ последние шесть сезонов.
Источник: Metaratings.ru