Газзаев оценил старт «Зенита» в сезоне-2024/25

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался об игре «Зенита» в новом сезоне.

«Я знаю, чего стоит на протяжении шести-семи лет держать команду на таком уровне. Я сам прошел это испытание. Футболистов нужно постоянно мотивировать, искать для них новые стимулы, чтобы они каждый год выигрывали трофеи. Это и есть искусство тренера.

На старте этого сезона «Зенит» выглядит очень уверенно. Сейчас «Зенит» подтверждает свои амбиции и показывает, что снова будет бороться за все трофеи. Команда очень мощно стартовала. Могу сказать, что по первым трем матчам гегемония клуба продолжается», – сказал Газзаев.