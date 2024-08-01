Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Газзаев оценил старт «Зенита» в сезоне-2024/25

1 августа 2024, 08:30
4

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался об игре «Зенита» в новом сезоне.

«Я знаю, чего стоит на протяжении шести-семи лет держать команду на таком уровне. Я сам прошел это испытание. Футболистов нужно постоянно мотивировать, искать для них новые стимулы, чтобы они каждый год выигрывали трофеи. Это и есть искусство тренера.

На старте этого сезона «Зенит» выглядит очень уверенно. Сейчас «Зенит» подтверждает свои амбиции и показывает, что снова будет бороться за все трофеи. Команда очень мощно стартовала. Могу сказать, что по первым трем матчам гегемония клуба продолжается», – сказал Газзаев.

  • В двух первых турах РПЛ «Зенит» обыграл «Крылья Советов» и «Рубин» с одинаковым счeтом 4:0. В Кубке России футболисты петербургского клуба разгромили «Факел» (3:0). В Суперкубке России «Зенит» обыграл «Краснодар» (4:2).
  • В прошлом сезоне петербуржцы выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
  • «Зенит» побеждал в РПЛ последние шесть сезонов.

Еще по теме:
Семак прокомментировал судейские решения в матче «Зенит» – ЦСКА 10
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» проиграл ЦСКА 8
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом» 2
Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Газзаев Валерий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCSpartakM
1722494466
Объясните уже Газзаеву, что когда твой состав почти в 2 раза дороже, нежели второй состав в лиге, то там не особо сложно что-то держать. Собакен понять не может, что это не зенит такой мощный, это другие команды не имеют ресурсы составлять конкуренцию.
Ответить
Главные новости
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
3
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
3
ВидеоРоналду сказал партнерам разорвать соперников перед победным матчем «Аль-Насра»
10:58
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
12
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
5
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
3
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Все новости
Все новости
ФотоКлуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11:32
Где смотреть матч ЦСКА – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:22
Где смотреть матч «Динамо» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:19
Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:16
Где смотреть матч «Факел» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:13
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
12
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
5
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
3
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
13
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
18
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
13
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
5
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
7
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
5
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
8
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
2
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
11
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+