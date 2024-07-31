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  • Карпин – о сдерживании Глушенкова и матче с «Зенитом»: «Плана нет и мы не будем его придерживаться»

Карпин – о сдерживании Глушенкова и матче с «Зенитом»: «Плана нет и мы не будем его придерживаться»

31 июля 2024, 13:22
7

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о предстоящем выездном матче с «Зенитом» в 3-м туре РПЛ.

– Следующий матч будет с «Зенитом». Как «Ростов» будет сдерживать Глушенкова?

– Не Глушенкова, а «Зенит» нужно сдерживать.

– Сейчас он лучший игрок в составе. Может, есть какой-то определенный план?

– И что? Про остальных можно забыть? «Зенит» нужно сдерживать. Все по ходу увидите.

– То есть план есть?

– Нет. Плана нет, и мы не будем его придерживаться.

  • Матч состоится 3 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 мск.
  • Ранее сообщалось о разногласиях между Карпиным и нападающим Максимом Глушенковым, летом перешедшим в «Зенит» из «Локомотива». Из-за них тренер якобы не вызывает футболиста в сборную России.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига
Комментарии (7)
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Цугундeр
1722421634
В Ростове.., и нет плана..?))
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Алим Терек
1722425245
плана нет,только насвай)))
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NewLife
1722426947
Какие же ублюдки эти журнашлюхи, но Валеру на таких дешевых провокациях не поимеешь.
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АЛЕКС 58
1722432067
Х...ли вы пристали к дебилу? Дашка ещё не сказала как играть против мюллера. Она от свадьбы с Булановым ещё не отошла.
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sochi-2013
1722433073
"– Нет. Плана нет, и мы не будем его придерживаться." "Когда Вы говорите, такое ощущение, что Вы бредите" ("Иван Васильевич меняет профессию").
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