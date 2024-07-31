Карпин – о сдерживании Глушенкова и матче с «Зенитом»: «Плана нет и мы не будем его придерживаться»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о предстоящем выездном матче с «Зенитом» в 3-м туре РПЛ.
– Следующий матч будет с «Зенитом». Как «Ростов» будет сдерживать Глушенкова?
– Не Глушенкова, а «Зенит» нужно сдерживать.
– Сейчас он лучший игрок в составе. Может, есть какой-то определенный план?
– И что? Про остальных можно забыть? «Зенит» нужно сдерживать. Все по ходу увидите.
– То есть план есть?
– Нет. Плана нет, и мы не будем его придерживаться.
- Матч состоится 3 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 мск.
- Ранее сообщалось о разногласиях между Карпиным и нападающим Максимом Глушенковым, летом перешедшим в «Зенит» из «Локомотива». Из-за них тренер якобы не вызывает футболиста в сборную России.
Источник: Sport24