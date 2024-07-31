Карпин – о сдерживании Глушенкова и матче с «Зенитом»: «Плана нет и мы не будем его придерживаться»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о предстоящем выездном матче с «Зенитом» в 3-м туре РПЛ.

– Следующий матч будет с «Зенитом». Как «Ростов» будет сдерживать Глушенкова?

– Не Глушенкова, а «Зенит» нужно сдерживать.

– Сейчас он лучший игрок в составе. Может, есть какой-то определенный план?

– И что? Про остальных можно забыть? «Зенит» нужно сдерживать. Все по ходу увидите.

– То есть план есть?

– Нет. Плана нет, и мы не будем его придерживаться.