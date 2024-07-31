«Рома» выполнит требования «Жироны» по трансферу Довбика

Владелец «Ромы» Дэн Фридкин во время телефонного разговора велел спортивному директору «Жироны» Флорану Гисольфи отправиться в Испанию и завершить трансфер форварда Артем Довбика из «Жироны» наилучшим образом.

По данным журналиста Маттео Моретто, римлянам придется выполнить требования каталонцев по стоимости 27-летнего игрока сборной Украины. Ранее сообщалось, что «Жирона» не продала Довбика «Роме» за 30+5 миллионов евро и хочет 35+5 миллионов.