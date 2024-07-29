Червиченко: «Печально, что даже «Химки» «Спартак» может обыграть лишь при содействии судей»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча москвичей во 2-м туре РПЛ против «Химок» (3:1).

«Вчера только до перерыва смог досмотреть. Дальше это судейское позорище не было никакого желания смотреть. За первый тайм никакого рисунка игры я не заметил. Если бы «Химки» не прибили отвратительнейшим образом, то и во втором тайме «Спартак» вряд ли достиг бы такого результата. Очень печально, что даже такого аутсайдера, как «Химки», «Спартак» может обыграть только при судейском содействии.

Если вы посмотрите трактовки всех этих эпизодов, которые притянули за уши, то увидите, что на чемпионате Европы ничего подобного не произошло бы при объективном судействе. Ни отмены гола, ни пенальти, ни попытки притянуть перебитие пенальти, когда несколько раз смотрели, сошел вратарь с линии или нет. Когда шeл Евро, я всe время смотрел и думал, что наши бы тут точно побежали к VAR и приняли бы другое решение. Таких эпизодов у меня за время Евро набралось штук 10-12.

Насколько большой карт-бланш у нового тренера? Если за него половину работы будут делать судьи, то в следующем году мы его вряд ли увидим», – сказал Червиченко.