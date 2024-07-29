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  • Червиченко: «Печально, что даже «Химки» «Спартак» может обыграть лишь при содействии судей»

Червиченко: «Печально, что даже «Химки» «Спартак» может обыграть лишь при содействии судей»

29 июля 2024, 14:06
21

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча москвичей во 2-м туре РПЛ против «Химок» (3:1).

«Вчера только до перерыва смог досмотреть. Дальше это судейское позорище не было никакого желания смотреть. За первый тайм никакого рисунка игры я не заметил. Если бы «Химки» не прибили отвратительнейшим образом, то и во втором тайме «Спартак» вряд ли достиг бы такого результата. Очень печально, что даже такого аутсайдера, как «Химки», «Спартак» может обыграть только при судейском содействии.

Если вы посмотрите трактовки всех этих эпизодов, которые притянули за уши, то увидите, что на чемпионате Европы ничего подобного не произошло бы при объективном судействе. Ни отмены гола, ни пенальти, ни попытки притянуть перебитие пенальти, когда несколько раз смотрели, сошел вратарь с линии или нет. Когда шeл Евро, я всe время смотрел и думал, что наши бы тут точно побежали к VAR и приняли бы другое решение. Таких эпизодов у меня за время Евро набралось штук 10-12.

Насколько большой карт-бланш у нового тренера? Если за него половину работы будут делать судьи, то в следующем году мы его вряд ли увидим», – сказал Червиченко.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Червиченко Андрей
Комментарии (21)
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Нуф-Нуф
1722251318
Жиртрест в своем репертуаре.
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Александр-Каратеев-yandex
1722251685
Злиться, нервничает червяк, не было у него вчера праздника.
Ответить
партизан84
1722251930
«Уймись, дурак!» И.В. Сталин
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Anton1969
1722252228
Черевички, рот закрой!!! Твоё время вышло! Нормальное было судейство! А если ваши глазки не открываются, то это не наши проблемы!!!
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subbotaspartak
1722252792
Ведёт себя как обычная бывшая, никому не нужная
Ответить
Spartak_forv@
1722252994
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко…а что не "Бывший президент фк Химки»,что за дискриминация?
Ответить
VVM1964
1722253472
Не - ну не козел ли ? !!!((( Оба момента - 100 % !!! До чего же лживая и лицемерная тварь !!! (((
Ответить
ivany4
1722254850
Видимо червяк поиздержался. Вчера на празднике на халяву погулял, а сегодня похмелиться не на что. Вот за стакан, такие вирши и сочинил.)) Читаю, и на ум приходит В. Высоцкий. ....Взвился бывший алкоголик, матерщинник и крамольник: "Надо выпить треугольник! На троих его! Даешь!" Разошелся,так и сыпет: "Треугольник будет выпит! Будь он параллелепипед, будь он круг, едрёна вошь!" Мы не сделали скандала - нам вождя недоставало: Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков.
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ВасяК
1722255374
Когда же у него желчь закончится???
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anatolich72
1722255590
Реально чел. наркоша вечно у него видения какие-то.
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