Писарев назвал игрока, без которого «Спартак» бы не победил «Химки»

Тренер сборной России Николай Писарев поделился наблюдениями от просмотра матча 2-го тура РПЛ между «Химками» и «Спартаком». Он считает, что московская команда выиграла благодаря Эсекьелю Барко.

«В первом тайме скорости меня не впечатлили абсолютно. Если бы не Эсекьель Барко, это были вообще скорости Первой лиги. Видно, что он мастеровитый парень. «Химки» развалились после счета 0:2, некоторые футболисты обиделись на решения Казарцева (главного арбитра). Скорости небольшие. Поэтому сейчас не нужно делать далекоидущих выводов по командной игре «Спартака».

Что касается Барко, он приехал не из Европы, он был в МЛС. РПЛ – один из топ‑6 европейских чемпионатов. Адаптация так или иначе будет. Вопрос будет к Станковичу, как он впишет его в команду.

«Химки» – неплохая команда по подбору футболистов, уверен, что в этом чемпионате они будут середнячки. Наверняка они не вылетят из РПЛ. Это не катастрофическое начало чемпионата», – сказал Писарев.

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