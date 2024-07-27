Николич прокомментировал победу ЦСКА над «Пари НН»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал комментарий после победы над «Пари НН».

Московская команда выиграла со счетом 3:0.

«Рад снова оказаться в Нижнем Новгороде. Игра была очень важной для нас, у нас тяжелый календарь. Сначала мы играли в Ростове‑на‑Дону, после – тут, а сейчас мы снова поедем на юг. Доволен, что команда второй матч подряд не пропустила. Мы могли забить больше. Не понравились мне последние 15 минут первого тайма. Поздравляю ребят с победой.

У нас есть костяк команды, но нужны усиления, будут игроки на выход. Бистрович – тот парень, который выступал в аренде. Сейчас он хорошо провел сбор и получил свое время», – сказал Николич.