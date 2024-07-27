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Николич прокомментировал победу ЦСКА над «Пари НН»

27 июля 2024, 17:38
4

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал комментарий после победы над «Пари НН».

Московская команда выиграла со счетом 3:0.

«Рад снова оказаться в Нижнем Новгороде. Игра была очень важной для нас, у нас тяжелый календарь. Сначала мы играли в Ростове‑на‑Дону, после – тут, а сейчас мы снова поедем на юг. Доволен, что команда второй матч подряд не пропустила. Мы могли забить больше. Не понравились мне последние 15 минут первого тайма. Поздравляю ребят с победой.

У нас есть костяк команды, но нужны усиления, будут игроки на выход. Бистрович – тот парень, который выступал в аренде. Сейчас он хорошо провел сбор и получил свое время», – сказал Николич.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Нижний Новгород Николич Марко
Комментарии (4)
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Таврида
1722091424
Бистровыч на выход? Может лучше Зделара с Мендесом?
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...короче
1722091795
...ну, теперь-то, уж конечно можно шашкой помахать). На коне!)...
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RUSARM
1722097700
По заменам в точку,теперь у нас есть кем освежить игру,что было видно по второму тайму,а не садиться в оборону,как при Федоте!! И его постоянные бла бла бла,а результата не было!!
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biber.ru
1722108603
Последний абзац как неправильный перевод.
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