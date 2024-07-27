Смородская: «Спартак» рискует стать середняком»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что «Спартак» вскоре может стать средним клубом.

«Не знаю, откуда у руководства «Спартака» такая вера в Деяна Станковича. В последнее время клуб приглашает тренеров, которые ничего не показали перед назначением в «Спартак».

Такими темпами «Спартак» рискует стать средним по уровню клубом», – сказала Смородская.