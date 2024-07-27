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Смородская: «Спартак» рискует стать середняком»

27 июля 2024, 14:00
13

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что «Спартак» вскоре может стать средним клубом.

«Не знаю, откуда у руководства «Спартака» такая вера в Деяна Станковича. В последнее время клуб приглашает тренеров, которые ничего не показали перед назначением в «Спартак».

Такими темпами «Спартак» рискует стать средним по уровню клубом», – сказала Смородская.

  • В 1-м туре РПЛ «Спартак» уступил «Оренбургу» (0:2).
  • Во 2-м туре москвичи встретятся с «Химками» (28 июля).
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Смородская Ольга
Комментарии (13)
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Spartak_forv@
1722078884
Перекличка двух фурий,отлученных от футбола, жаждущих мщения и тусовочной активности
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DOCTOR PENALTY
1722078891
Никто не знает откуда у нашего "руководства" такая вера в Станковича. Даже сам Станкович не понимает этого. (((
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...короче
1722079511
...а чего хотела-то? Чего приходила? Ага... И тебе не болеть!)...
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andr45
1722080326
Да Локомотиву повезло) Его-то тренировали такие выдающиеся тренеры, как Маркус Гисдоль, Заур Хапов, Йозеф Циннбауэр,. Федоров
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NewLife
1722081878
Баба Оля, климакс это не конец света, и твои посты становятся все интереснее, скоро достигнешь уровня Губерниева))
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Градус целс
1722083397
Что значит рискует? Он уже давно по результатам середняк РПЛ )
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волчарик
1722084145
Прочитал, комментариев кроме стеба нет , молчу.
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Cleaner
1722090186
Спартак уже лет ДВАДЦАТЬ, как СЕРЕДНЯК! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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penit-zlo
1722091823
Uztv...скачивайте и смотрите бесплатно...
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penit-zlo
1722094724
Она наверное в Госдуме?!
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