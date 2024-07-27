Смородская: «Спартак» рискует стать середняком»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что «Спартак» вскоре может стать средним клубом.
«Не знаю, откуда у руководства «Спартака» такая вера в Деяна Станковича. В последнее время клуб приглашает тренеров, которые ничего не показали перед назначением в «Спартак».
Такими темпами «Спартак» рискует стать средним по уровню клубом», – сказала Смородская.
- В 1-м туре РПЛ «Спартак» уступил «Оренбургу» (0:2).
- Во 2-м туре москвичи встретятся с «Химками» (28 июля).
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
Источник: «РБ Спорт»