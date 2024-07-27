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  • Генич прокомментировал ситуацию вокруг Соболева – игрок хочет в «Зенит»

Генич прокомментировал ситуацию вокруг Соболева – игрок хочет в «Зенит»

27 июля 2024, 13:16
23

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался по ситуации вокруг нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Реально задолбала эта история. Цепляются к Соболеву из-за цвета кроссовок, кепки… Есть универсальный ответ у экспертов – надо быть в команде. Удерживать игрока сложно.

Когда Олег Малышев говорит, что нет конкретного предложения, но переговоры идут – с кем он переговаривается: с Соболевым или с «Зенитом»? Не очень понимаю. Эта «Санта-Барбара» надоела. «Зенит» хотел его подписать перед сезоном. Но не получилось. С каждым днeм ситуация будет складываться не в пользу Александра, если он хочет уйти.

Клуб сам должен этот вопрос с ним разрешить. Если есть конкретное и устраивающее предложение, договаривайтесь. Если нет – выйдете и скажите «У Соболева два года контракта. Он не продается. Хватит раскачивать красно-белую лодку», – сказал Генич.

  • После матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2) Соболев извинился перед главным тренером Деяном Станковичем за безрезультативную игру.
  • Игрок признался, что его мысли заняты трансфером в «Зенит».
  • В ответ Станкович предложил перестать тренироваться с основой. Соболев согласился.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Генич Константин
Комментарии (23)
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diamondfan
1722077402
СоПидрополев не нужен Зениту!
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Mirak92
1722077526
Питерские товарищи ,вам реально нужен этот дядя с лицом Быдло?
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ivany4
1722077562
Генич, хорош наводить тень на плетень! Зачем городить какие-то схемы переговоров. Решаем задачу: Дано: звезда Спартака очень хочет в сбг, но контракт еще действует. Решение: желание игрока не оспаривается. Смотрим цивилизованное решение подобных вопросов. Звезда выкупает свой контракт и валит на все 4 стороны. Так кто "мурыжит" трансфер"? Или и невинность сохранить и капитал приобрести? А чё, так можно для всех??
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NewLife
1722077861
Сейчас расплачусь. Генич вставил свои три копейки в этот водевиль, выгодный только помойке. Учи маму щи варить, а Спартак без твоих советов разберется.
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DOCTOR PENALTY
1722078546
Глупая оценка ситуации. Очередной неуместный высер Говненича. "
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FCSpartakM
1722079509
Какие тут вопросы к Спартаку? не хочет играть - пусть у зенита выпрашивает денег на трансфер. Ясень пень, что тут вопрос к тому, кто покупает.
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...короче
1722080459
...а может - "Мальчик хочет в Тамбов"?)...
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Barmaleushka
1722081585
Пусть и дальше хочет . В Спартаке .
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Ziklop
1722085160
вот Геныч прав! манагеры и агенты главные приобретатели от сделок, вся шняга из-за их жадности! это не про Соболева, а так в общем!
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penit-zlo
1722096272
Генич туда-же к Черданцеву....И поливайки доставайте...Главное о великом и могучем не забывайте...А победы ваши-левая история...
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