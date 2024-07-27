Генич прокомментировал ситуацию вокруг Соболева – игрок хочет в «Зенит»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался по ситуации вокруг нападающего «Спартака» Александра Соболева.
«Реально задолбала эта история. Цепляются к Соболеву из-за цвета кроссовок, кепки… Есть универсальный ответ у экспертов – надо быть в команде. Удерживать игрока сложно.
Когда Олег Малышев говорит, что нет конкретного предложения, но переговоры идут – с кем он переговаривается: с Соболевым или с «Зенитом»? Не очень понимаю. Эта «Санта-Барбара» надоела. «Зенит» хотел его подписать перед сезоном. Но не получилось. С каждым днeм ситуация будет складываться не в пользу Александра, если он хочет уйти.
Клуб сам должен этот вопрос с ним разрешить. Если есть конкретное и устраивающее предложение, договаривайтесь. Если нет – выйдете и скажите «У Соболева два года контракта. Он не продается. Хватит раскачивать красно-белую лодку», – сказал Генич.
- После матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2) Соболев извинился перед главным тренером Деяном Станковичем за безрезультативную игру.
- Игрок признался, что его мысли заняты трансфером в «Зенит».
- В ответ Станкович предложил перестать тренироваться с основой. Соболев согласился.