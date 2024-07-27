Камоцци дал «Спартаку» рецепт побед

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци назвал клубу условия для побед.

«Это процесс большой и долгий. Болельщики и люди в целом думают, что тренер или игроки могут изменить все в один момент. Но чтобы побеждать и иметь правильный менталитет, нужно построить команду, которая станет единой душой со своим тренером. Необходимо, чтобы у игроков были определенные ценности, а тренеру была оказана поддержка со стороны руководства клуба, особенно в трудные времена.

Повторяю, это процесс. У вас должно быть видение, четкий и авторитетный лидер и единство в принятии решений. «Спартаку» нужно положиться на специалистов, которые, как и я, имеют видение и, прежде всего, большую компетентность в футболе», – сказал Камоцци.