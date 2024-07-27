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Камоцци дал «Спартаку» рецепт побед

27 июля 2024, 11:48
2

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци назвал клубу условия для побед.

«Это процесс большой и долгий. Болельщики и люди в целом думают, что тренер или игроки могут изменить все в один момент. Но чтобы побеждать и иметь правильный менталитет, нужно построить команду, которая станет единой душой со своим тренером. Необходимо, чтобы у игроков были определенные ценности, а тренеру была оказана поддержка со стороны руководства клуба, особенно в трудные времена.

Повторяю, это процесс. У вас должно быть видение, четкий и авторитетный лидер и единство в принятии решений. «Спартаку» нужно положиться на специалистов, которые, как и я, имеют видение и, прежде всего, большую компетентность в футболе», – сказал Камоцци.

  • В 1-м туре РПЛ «Спартак» уступил «Оренбургу» (0:2).
  • Во 2-м туре москвичи встретятся с «Химками» (28 июля).
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (2)
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NewLife
1722074083
Пустой базар ! Продолжай советовать Зареме))
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DOCTOR PENALTY
1722074564
Как Доктор скажу: это рецепт проходимца. Спартаку сейчас нужно не положиться на "специалистов" , о которых говорит этот Чмомоцци, а ПОЛОЖИТЬ на них, и начать всё сначала с нормальными людьми. "**"
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