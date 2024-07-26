«МЮ» планирует купить Антониу Силву за сумму меньше размера отступных

«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к защитнику «Бенфике» Антониу Силве. В контракте игрока прописаны отступные в размере 100 миллионов евро, но в английском клубе уверены, что смогут приобрести его за значительно меньшую сумму.
По данным O Jogo, манкунианцы не хотят платить за Маттейса де Лигта и Джерреда Брэнтуэйта столько, сколько хотят «Бавария» и «Эвертон» соответственно.
При этом в ближайшее время официальных предложений от «МЮ» по Силве не ожидается.
- 20-летний игрок в прошлом сезоне провел за «Бенфику» 50 матчей, забил 2 гола.
- Он принял участие в 2 встречах сборной Португалии на Евро-2024.
Источник: O Jogo