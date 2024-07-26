«МЮ» планирует купить Антониу Силву за сумму меньше размера отступных

«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к защитнику «Бенфике» Антониу Силве. В контракте игрока прописаны отступные в размере 100 миллионов евро, но в английском клубе уверены, что смогут приобрести его за значительно меньшую сумму.

По данным O Jogo, манкунианцы не хотят платить за Маттейса де Лигта и Джерреда Брэнтуэйта столько, сколько хотят «Бавария» и «Эвертон» соответственно.

При этом в ближайшее время официальных предложений от «МЮ» по Силве не ожидается.