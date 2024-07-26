Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Крыльями»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об игре своей команды в гостевом матче 2-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1).

– Насколько тяжело далась победа?

– Естественно, тяжело. Легких побед вообще не бывает. Тем более в первом тайме была достаточно равная игра, хотя по нашим воротам ни одного удара не допустили. Понятно, что у нас побольше моментов было, но достаточно вязкая игра была.

– Почему вы были недовольны, когда ваши игроки отдавали передачи назад?

– Потому что ворота в другой стороне. Понятно, что иногда можно и нужно сохранить мяч, но когда есть возможность сыграть вперед, то надо играть вперед.

– Ятимов неудачно сыграл в моменте с голом Орозко. Это можно считать вратарской ошибкой?

– Ошибкой, наверное, вряд ли можно назвать. Если бы он ловил его, не поймал и запустил, то да. А тут он отбил, но случился отскок на свободного игрока в нашей штрафной. Это и была единственная атака, где мы допустили аж два удара в створ наших ворот. Наверное, мог бы не отбивать, но мяч скользкий. Решение принимается в долю секунды, так что обвинять бы никого не стал. Так получилось.

Другое дело, можно всех похвалить: только два удара в створ наших ворот были по ходу игры. Оценивать игру Ятимова пока рано.

– Вы довольны игрой?

– Глобально доволен. Понятно, что есть моменты, которыми недоволен, но на выезде со счетом 3:1 выиграли, был непростой соперник. Ребята – молодцы. Они сделали то, что должны были сделать. Не только по результату, но и по игре вопросов тоже нет.