Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Крыльями»

26 июля 2024, 21:04
3

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об игре своей команды в гостевом матче 2-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1).

– Насколько тяжело далась победа?

– Естественно, тяжело. Легких побед вообще не бывает. Тем более в первом тайме была достаточно равная игра, хотя по нашим воротам ни одного удара не допустили. Понятно, что у нас побольше моментов было, но достаточно вязкая игра была.

– Почему вы были недовольны, когда ваши игроки отдавали передачи назад?

– Потому что ворота в другой стороне. Понятно, что иногда можно и нужно сохранить мяч, но когда есть возможность сыграть вперед, то надо играть вперед.

– Ятимов неудачно сыграл в моменте с голом Орозко. Это можно считать вратарской ошибкой?

– Ошибкой, наверное, вряд ли можно назвать. Если бы он ловил его, не поймал и запустил, то да. А тут он отбил, но случился отскок на свободного игрока в нашей штрафной. Это и была единственная атака, где мы допустили аж два удара в створ наших ворот. Наверное, мог бы не отбивать, но мяч скользкий. Решение принимается в долю секунды, так что обвинять бы никого не стал. Так получилось.

Другое дело, можно всех похвалить: только два удара в створ наших ворот были по ходу игры. Оценивать игру Ятимова пока рано.

– Вы довольны игрой?

Глобально доволен. Понятно, что есть моменты, которыми недоволен, но на выезде со счетом 3:1 выиграли, был непростой соперник. Ребята – молодцы. Они сделали то, что должны были сделать. Не только по результату, но и по игре вопросов тоже нет.

  • «Ростов» с 4 очками на данный момент стал лидером РПЛ.
  • В 1-м туре команда дома сыграла вничью с ЦСКА (0:0).

Еще по теме:
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца 3
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом 7
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Крылья Советов Карпин Валерий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1722022489
Молодцы казаки!
Ответить
Pourquoi pas
1722028963
Объективно! Ятимова пожалел, но "макнуть" - это не про Валеру))) Никогда персонально игроков не "макает" !!!
Ответить
russkiisergei
1722065621
всё верно, даже если виноват, разберутся и без СМИ
Ответить
Главные новости
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
2
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
3
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
2
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
7
ФотоСын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
08:31
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
7
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
9
Все новости
Все новости
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
7
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
7
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
9
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
4
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
6
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
5
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
6
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
2
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
11
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
8
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
7
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
Вчера, 18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
Вчера, 18:30
5
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
Вчера, 18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
Вчера, 18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
Вчера, 17:30
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+