В «Оренбурге» оценили возможность перехода Дзюбы в клуб

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал возможность подписания форварда Артема Дзюбы.

«Дзюбу не рассматривали? Нет. Мы сменили концепцию, ориентируемся только на молодых футболистов. С учeтом этого брать человека, с которым было бы сложно всем: президенту, главному тренеру, спортивному директору... У нас и так много своих проблем. У меня нет к Артeму никакого предвзятого отношения. Это великий футболист, никто не будет это отрицать. Но всему приходит своe время», – пояснил Еремякин.

Артем Дзюба, которому в августе исполнится 36 лет, пока не может найти новую команду. По сообщениям СМИ, форвард вел переговоры с различными командами, но договоренности пока не достигнуты.

Среди претендентов на звездного форварда назывались «Химки», «Пари НН» и «Динамо» Мх.

Наибольшее количество игр в РПЛ Дзюба провел в футболке «Зенита» из Санкт-Петербурга. За невскую команду Артем поучаствовал в 249 встречах. В них центрфорвард смог записать в актив 108 голов и 70 голевых передач.

«Оренбург» в 1-м матче нового сезона РПЛ обыграл «Спартак» (2:0).

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