«Астон Вилла» продала Диаби в «Аль-Иттихад»

Вингер Мусса Диаби перешел из «Астон Виллы» в «Аль-Иттихад». 25-летний француз подписал с саудовским клубом контракт до июня 2029 года.

Сообщалось, что сумма трансфера составляет 60 миллионов евро, а игрок будет получать зарплату в размере около 20 миллионов фунтов в год до уплаты налогов.