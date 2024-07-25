«Астон Вилла» продала Диаби в «Аль-Иттихад»

Вингер Мусса Диаби перешел из «Астон Виллы» в «Аль-Иттихад». 25-летний француз подписал с саудовским клубом контракт до июня 2029 года.
Сообщалось, что сумма трансфера составляет 60 миллионов евро, а игрок будет получать зарплату в размере около 20 миллионов фунтов в год до уплаты налогов.
- За «Аль-Иттихад» выступают соотечественники Диаби – Карим Бензема и Нголо Канте, команду недавно возглавил Лоран Блан.
- Диаби в прошлом сезоне провел 54 матча за «Астон Виллу», забил 10 голов, отдал 9 передач.
Источник: страница «Аль-Иттихада» в соцсети X